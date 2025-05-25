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Примера. Атлетик – Барселона 0:3. Чемпионская победа
"Атлетик" на своем поле уступил "Барселоне"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
38-й тур Примеры.
Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Барселона" 0:3
Голы: Левандовски, 14, 18, Ольмо, 90+4 (пен.)
"Атлетик": Симон – Берчиче, Передес, Нуньес (Вивиан, 62), де Маркос (Лекуэ, 89) – Хуарегисар, Руис де Галаррета (Прадос Диас, 62), Гомес (Сансет, 62) – Н. Уильямс (И. Уильямс, 80), Саннади, Беренгер.
"Барселона": Пенья – Бальде (Мартин, 81), Кубарси, Араухо (Кристенсен, 64), Гарсия – Педри (де Йонг, 81), Гави, Лопес – Рафинья (Ольмо, 64), Левандовски, Ямаль.
Предупреждение: Берчиче, 75
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