Барселона планирует подписать одного из лучших голкиперов Ла Лиги

"Барселона" планирует подписать одного из лучших голкиперов этого сезона в Ла Лиге.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "сине-гранатовых" намерено активировать клаусулу в контракте Хоана Гарсии из "Эспаньола", составляющую 25 миллионов евро, чтобы оформить его трансфер этим летом.

Отмечается, что каталонский гранд после подписания 24-летнего испанца хочет отправить его в аренду в другой клуб, где он будет иметь игровую практику. Сейчас за его подписание соревнуются несколько европейских клубов, поэтому футболист еще не принял окончательное решение, от которого зависит его будущее.

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В этом сезоне Хоан Гарсия провел 8 "сухих" матчей в 38 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро, согласно данным от популярного портала Transfermarkt