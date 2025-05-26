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Звездный форвард Реала в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу
Обошел Салаха и Левандовского
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу.
Французский нападающий забил 31 гол в 34 матчах чемпионата Испании в сезоне 2024/25, набрав таким образом 62 очка в рейтинге лучших бомбардиров Европы. Мбаппе обошел в гонке за эту престижную индивидуальную награду Виктора Дьекереша из "Спортинга", который хоть и забил 39 голов, но набрал лишь 58,5 очков из-за более низкого коэффициента в чемпионате Португалии. Также Килиан обогнал в рейтинге Мохамеда Салаха, Роберта Левандовского и Гарри Кейна.
- Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"): 31 гол — 62 очка
- Виктор Дьекереш ("Спортинг"): 39 голов — 58.5 очков
- Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов — 58 очков
- Роберт Левандовский ("Барселона"): 27 голов — 54 очка
- Харри Кейн ("Бавария"): 26 голов — 52 очка
???????????? ¡@KMbappe, Bota de Oro 2024-25! pic.twitter.com/k8iZZpCpdy— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
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В общем Килиан Мбаппе забил 42 гола и отдал 4 ассиста в 55 матчах за "Реал" во всех турнирах этого сезона.
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