Звездный форвард Реала в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу.

Французский нападающий забил 31 гол в 34 матчах чемпионата Испании в сезоне 2024/25, набрав таким образом 62 очка в рейтинге лучших бомбардиров Европы. Мбаппе обошел в гонке за эту престижную индивидуальную награду Виктора Дьекереша из "Спортинга", который хоть и забил 39 голов, но набрал лишь 58,5 очков из-за более низкого коэффициента в чемпионате Португалии. Также Килиан обогнал в рейтинге Мохамеда Салаха, Роберта Левандовского и Гарри Кейна.

Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"): 31 гол — 62 очка

Виктор Дьекереш ("Спортинг"): 39 голов — 58.5 очков

Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов — 58 очков

Роберт Левандовский ("Барселона"): 27 голов — 54 очка

Харри Кейн ("Бавария"): 26 голов — 52 очка

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В общем Килиан Мбаппе забил 42 гола и отдал 4 ассиста в 55 матчах за "Реал" во всех турнирах этого сезона.