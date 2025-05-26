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Звездный форвард Реала в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу

Испания

Обошел Салаха и Левандовского

Звездный форвард Реала в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в своем дебютном сезоне за клуб выиграл Золотую бутсу.

Французский нападающий забил 31 гол в 34 матчах чемпионата Испании в сезоне 2024/25, набрав таким образом 62 очка в рейтинге лучших бомбардиров Европы. Мбаппе обошел в гонке за эту престижную индивидуальную награду Виктора Дьекереша из "Спортинга", который хоть и забил 39 голов, но набрал лишь 58,5 очков из-за более низкого коэффициента в чемпионате Португалии. Также Килиан обогнал в рейтинге Мохамеда Салаха, Роберта Левандовского и Гарри Кейна.

  • Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"): 31 гол — 62 очка
  • Виктор Дьекереш ("Спортинг"): 39 голов — 58.5 очков
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 29 голов — 58 очков
  • Роберт Левандовский ("Барселона"): 27 голов — 54 очка
  • Харри Кейн ("Бавария"): 26 голов — 52 очка
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В общем Килиан Мбаппе забил 42 гола и отдал 4 ассиста в 55 матчах за "Реал" во всех турнирах этого сезона.

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Чемпионат Испании Золотая бутса Реал (Мадрид) Ла Лига Килиан Мбаппе
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
26.05.2025 в 12:05
Золотий бутс? Автор ходит в одной босоног?
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
26.05.2025 в 12:05
Золотий бутс? Автор ходит в одной босоног?
Ответить
0
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