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Голевая феерия на Серамике. Вильярреал - Севилья 4:2. Видео голов и обзор матча
"Субмарина" вновь показала атакующую мощь
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" взял верх над "Севильей" в результативной игре заключительного тура Примеры.
После двух пропущенных мячей за первые 10 минут андалусийцы отыграли один мяч, потом снова дважды пропустили, но в концовке встречи сократили отставание.
"Вильярреал" заканчивает чемпионат с 70-ю очками на пятом месте, а "Севилья" - в одной позиции и в одном балле от зоны вылета.
Примера. 38-й тур.
Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Севилья" 4:2
Голы: Пино, 4, Гуе, 8, 53, Баэна, 39 – Соу, 29, Мартинес, 85
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