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Голевая феерия на Серамике. Вильярреал - Севилья 4:2. Видео голов и обзор матча

Испания

"Субмарина" вновь показала атакующую мощь

Голевая феерия на Серамике. Вильярреал - Севилья 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" взял верх над "Севильей" в результативной игре заключительного тура Примеры.

После двух пропущенных мячей за первые 10 минут андалусийцы отыграли один мяч, потом снова дважды пропустили, но в концовке встречи сократили отставание.

"Вильярреал" заканчивает чемпионат с 70-ю очками на пятом месте, а "Севилья" - в одной позиции и в одном балле от зоны вылета.

Примера. 38-й тур.

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Севилья" 4:2

Голы: Пино, 4, Гуе, 8, 53, Баэна, 39 – Соу, 29, Мартинес, 85

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