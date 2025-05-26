"У меня такое чувство, что это начало новой эры". Состоялась презентация Алонсо в качестве нового наставника Реала

Сегодня, 26 мая, мадридский "Реал" официально представил нового главного тренера команды - Хаби Алонсо.

Во время презентации 43-летний специалист выступил с приветственной речью:

"Без сомнения, это особенный день для меня. День, который я отмечу в своем календаре на всю жизнь.

Я очень счастлив быть здесь, в том, что я чувствую своим домом. Моя связь с мадридизмом никогда не прекращалась, и с тех пор, как я вошел в Вальдебебас полтора часа назад, это чувство возродилось.

У меня такое чувство, что это начало новой эры. Флорентино (Перес - прим.), большое спасибо за доверие. Я чувствую, что болельщики, мадридисты, рады начать эту новую эру, расти и делать историю этого клуба более великой. Спасибо также моей семье, которая всегда со мной.

Прежде чем я начну говорить о новом этапе, я не хочу прекращать говорить о том этапе, который подошел к концу. Карло (Анчелотти - прим.) был моим тренером, великим человеком и оказал большое влияние. Без его мастерства меня бы, вероятно, здесь не было. Я принимаю его и принимаю его наследие с большой честью и большой гордостью. Надеюсь, я смогу оправдать ожидания и привести клуб туда, где он заслуживает находиться.

Мы начинаем период, в котором я чувствую, что клуб и болельщики едины. У нас отличная команда, у нас есть фантастические игроки и очень хороший потенциал. Это дает мне повод приехать сюда с большой энергией и энтузиазмом. У нас есть убеждение, что мы можем добиться важных вещей, достойных "Реала" и этих европейских кубков.

Мы хотим, чтобы болельщики гордились, чтобы мы передавали эмоции, радость. Мы хотим, чтобы люди ходили на стадион, чтобы получать удовольствие. Если нам удастся это зажечь, у нас будет неудержимая сила. Мы убеждены, что можем делать великие дела. Большое спасибо", - сказал испанец.