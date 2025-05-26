"Теперь вы вернулись домой". Перес прокомментировал назначение Алонсо главным тренером Реала

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поприветствовал нового наставника "сливочных" Хаби Алонсо.

Ранее стороны подписали трехлетний контракт.

"Сила этого клуба в том, что он продолжает работать над тем, чтобы мечты всех мадридистов сбывались. Сегодня особенный день для всех, кто болеет за "Реал Мадрид". Это рассвет новой эры, полной волнений и сильных эмоций. Пришедший тренер уже является одним из лучших в мире и воплощением ценностей "Реала", потому что он прекрасно понимает, что представляет собой этот герб и эта футболка. Он был здесь в качестве игрока, когда начался новый золотой век в нашей истории, когда мы выиграли незабываемый десятый Кубок Европы в Лиссабоне. Сегодня мы приветствуем одного из своих - Хаби Алонсо.

Мы гордимся тем, что вы здесь, чтобы продолжить невероятную историю нашего клуба. Я уверен, что сегодня будет эмоциональный день, потому что те, кто знает вас, понимают, что значит для вас "Реал Мадрид". Теперь вы вернулись домой, в место, где сделали первые шаги на тренерском поприще.

Мы все быстро увидели вашу судьбу с того самого момента, как вы сели за штурвал в 2018 году, возглавив нашу команду до 12 лет. Она стала чемпионом в своей возрастной лиге. Но самое главное, что это было начало пути, который вы прошли со своим стилем и своей философией работы.

Это путешествие, наряду с вашей блестящей профессиональной карьерой, уже сделало вас одной из величайших фигур в футболе и одним из лучших тренеров в мире. И сегодня вы возвращаетесь в "Реал Мадрид" в качестве наставника первой команды, чтобы столкнуться с одним из величайших испытаний в вашей жизни. У вас будет фанатская база, которая любит и восхищается вами. Вы прекрасно знаете требования этого клуба, который всегда жаждет титулов и никогда не сдается. Мы убеждены, что вместе мы снова разделим много радостей", - сказал Перес.