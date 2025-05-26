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"Теперь вы вернулись домой". Перес прокомментировал назначение Алонсо главным тренером Реала

Испания

Теплые слова от функционера

"Теперь вы вернулись домой". Перес прокомментировал назначение Алонсо главным тренером Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поприветствовал нового наставника "сливочных" Хаби Алонсо.

Ранее стороны подписали трехлетний контракт.

"Сила этого клуба в том, что он продолжает работать над тем, чтобы мечты всех мадридистов сбывались. Сегодня особенный день для всех, кто болеет за "Реал Мадрид". Это рассвет новой эры, полной волнений и сильных эмоций. Пришедший тренер уже является одним из лучших в мире и воплощением ценностей "Реала", потому что он прекрасно понимает, что представляет собой этот герб и эта футболка. Он был здесь в качестве игрока, когда начался новый золотой век в нашей истории, когда мы выиграли незабываемый десятый Кубок Европы в Лиссабоне. Сегодня мы приветствуем одного из своих - Хаби Алонсо.

Мы гордимся тем, что вы здесь, чтобы продолжить невероятную историю нашего клуба. Я уверен, что сегодня будет эмоциональный день, потому что те, кто знает вас, понимают, что значит для вас "Реал Мадрид". Теперь вы вернулись домой, в место, где сделали первые шаги на тренерском поприще.

Мы все быстро увидели вашу судьбу с того самого момента, как вы сели за штурвал в 2018 году, возглавив нашу команду до 12 лет. Она стала чемпионом в своей возрастной лиге. Но самое главное, что это было начало пути, который вы прошли со своим стилем и своей философией работы.

Это путешествие, наряду с вашей блестящей профессиональной карьерой, уже сделало вас одной из величайших фигур в футболе и одним из лучших тренеров в мире. И сегодня вы возвращаетесь в "Реал Мадрид" в качестве наставника первой команды, чтобы столкнуться с одним из величайших испытаний в вашей жизни. У вас будет фанатская база, которая любит и восхищается вами. Вы прекрасно знаете требования этого клуба, который всегда жаждет титулов и никогда не сдается. Мы убеждены, что вместе мы снова разделим много радостей", - сказал Перес.

До назначения в "Реал" Алонсо три года возглавлял леверкузенский "Байер".

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Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал (Мадрид) Ла Лига тренер
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 16:16
Как все мы знаем, при правлении глупого переса, тренеров в реале увольнял не перес, а ФК Барселона! Лопетеги, Солари, Анчелотти, Зидан...., все они были уволены после крупных поражений реала от великой Барселоны. И, если учесть тот факт, что великая Барселона - это уже сейчас отлаженный механизм, требующий лишь некоторых усилений на пару позиций, а реал, это развалившаяся телега, которую нужно собирать по запчастям, есть большие сомнения, хватит ли пересу терпения не выгнать нового тренера еще до начала 2026 года.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 16:16
Как все мы знаем, при правлении глупого переса, тренеров в реале увольнял не перес, а ФК Барселона! Лопетеги, Солари, Анчелотти, Зидан...., все они были уволены после крупных поражений реала от великой Барселоны. И, если учесть тот факт, что великая Барселона - это уже сейчас отлаженный механизм, требующий лишь некоторых усилений на пару позиций, а реал, это развалившаяся телега, которую нужно собирать по запчастям, есть большие сомнения, хватит ли пересу терпения не выгнать нового тренера еще до начала 2026 года.
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