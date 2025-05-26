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Наставник сборной Испании: Ямаль может стать легендой

Испания

Луис де ла Фуэнте высоко оценил потенциал Ламина

Наставник сборной Испании: Ямаль может стать легендой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Ямаль может стать легендой, у него еще много возможностей для совершенствования", - заявил наставник сборной Испании.

Добавим, что Ламин в текущем сезоне провел 55 матчей, в которых забил 18 голов и ведал 25 результативных передач.

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Испания Барселона Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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