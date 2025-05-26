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Наставник сборной Испании: Ямаль может стать легендой
Луис де ла Фуэнте высоко оценил потенциал Ламина
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.
"Ямаль может стать легендой, у него еще много возможностей для совершенствования", - заявил наставник сборной Испании.
Добавим, что Ламин в текущем сезоне провел 55 матчей, в которых забил 18 голов и ведал 25 результативных передач.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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