Наставник сборной Испании: Ямаль может стать легендой

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Ямаль может стать легендой, у него еще много возможностей для совершенствования", - заявил наставник сборной Испании.

Добавим, что Ламин в текущем сезоне провел 55 матчей, в которых забил 18 голов и ведал 25 результативных передач.