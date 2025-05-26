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Флик высказался о своем первом сезоне в Барселоне

Испания

Было приятно видеть, что мы играли на таком высоком уровне (С)

Флик высказался о своем первом сезоне в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подвел итоги своего первого сезона во главе каталонского клуба.

"Мой первый сезон в "Барселоне" был великолепным", - заявил Флик. "Было приятно видеть, что мы играли на таком высоком уровне. Это самое главное - мы показали свой стиль в течение 90 минут".

Добавим, что этот сезон стал настоящим триумфом для каталонской "Барселоны". Команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 18:39
Флик большой молодец! Увидел потенциал игроков и раскрыл этот потенциал... Рафинья, Кунде, Эрик Гарсия...Это те, кто не находил себя при Хави... Ну и молодежь показала свой потенциал почти на 100%... Ну а Анчелотти просто потанцевал...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 18:39
Флик большой молодец! Увидел потенциал игроков и раскрыл этот потенциал... Рафинья, Кунде, Эрик Гарсия...Это те, кто не находил себя при Хави... Ну и молодежь показала свой потенциал почти на 100%... Ну а Анчелотти просто потанцевал...
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