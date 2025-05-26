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Флик высказался о своем первом сезоне в Барселоне
Было приятно видеть, что мы играли на таком высоком уровне (С)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подвел итоги своего первого сезона во главе каталонского клуба.
"Мой первый сезон в "Барселоне" был великолепным", - заявил Флик. "Было приятно видеть, что мы играли на таком высоком уровне. Это самое главное - мы показали свой стиль в течение 90 минут".
Добавим, что этот сезон стал настоящим триумфом для каталонской "Барселоны". Команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".
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