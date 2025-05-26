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Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в Реале
Комментарий от нового наставника мадридского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго в клубе.
"Он остается игроком "Реала". Он удивительный футболист, который поражает своей игрой, так что он нам нужен. Я собираюсь поговорить со всеми, чтобы познакомиться с командой", — сказал испанец во время пресс-конференции.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что 24-летний бразилец хочет покинуть "Реал".
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В этом сезоне Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
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