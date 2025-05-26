Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый тренер Реала - о Беллингеме: Он невероятный игрок
Хаби Алонсо поделился своими мыслями о футболисте Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высоко оценил хавбека команды Джуда Беллингема.
"Я вижу его как полузащитника. Он невероятный игрок. Это хороший момент, чтобы поработать с ним и сделать его великим", - сказал Алонсо.
Беллингем в текущем сезоне за "Реал" сыграл 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 18:44
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Ветеран покидает Черноморец, еще семь игроков – на чемоданах
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Сразу шесть игроков покинули клуб Первой лиги
- Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
Комментарии 1