Новый тренер Реала - о Беллингеме: Он невероятный игрок

Ну да... С места в карьер... А как иначе... Чтоб управлять командой, нужно, прежде всего, управлять раздевалкой... А управлять раздевалкой просто так не возможно, нужно управлять/дружить/иметь хорошие отношения с теми, кто в этой раздевалке лидер (другими словами с теми, кто может без подсказки тренера напихать игроку за плохо проведенный матч). Алонсо выбрал для этой роли Джуда...