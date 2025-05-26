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Новый тренер Реала - о Беллингеме: Он невероятный игрок

Испания

Хаби Алонсо поделился своими мыслями о футболисте Реала

Новый тренер Реала - о Беллингеме: Он невероятный игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высоко оценил хавбека команды Джуда Беллингема.

"Я вижу его как полузащитника. Он невероятный игрок. Это хороший момент, чтобы поработать с ним и сделать его великим", - сказал Алонсо.

Беллингем в текущем сезоне за "Реал" сыграл 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 18:44
Ну да... С места в карьер... А как иначе... Чтоб управлять командой, нужно, прежде всего, управлять раздевалкой... А управлять раздевалкой просто так не возможно, нужно управлять/дружить/иметь хорошие отношения с теми, кто в этой раздевалке лидер (другими словами с теми, кто может без подсказки тренера напихать игроку за плохо проведенный матч). Алонсо выбрал для этой роли Джуда...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2025 в 18:44
Ну да... С места в карьер... А как иначе... Чтоб управлять командой, нужно, прежде всего, управлять раздевалкой... А управлять раздевалкой просто так не возможно, нужно управлять/дружить/иметь хорошие отношения с теми, кто в этой раздевалке лидер (другими словами с теми, кто может без подсказки тренера напихать игроку за плохо проведенный матч). Алонсо выбрал для этой роли Джуда...
Ответить
0
1

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