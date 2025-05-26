Барселона подала документы для ратификаций аренды VIP-мест на Камп Ноу

"Барселона" продолжает преодолевать финансовые препятствия, чтобы соответствовать правилам зарплатного лимита Ла Лиги и иметь возможность регистрировать новых игроков в текущее трансферное окно. Ключевым моментом является спорное соглашение о сдаче в аренду 475 VIP-мест на "Камп Ноу" сроком на 30 лет.

Эта сделка с Fortia Advisors и New Era Visionary Group на сумму 100 миллионов евро сначала позволила "Барселоне" значительно увеличить свой зарплатный лимит и зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Однако, аудиторы Crowe впоследствии исключили эту сумму из текущих финансовых расчетов, поскольку "продукт" (VIP-места) в то время еще не существовал.

По информации Marca, строительная компания Limak завершила строительство этих VIP-мест и предоставила клубу соответствующие документы, подтверждающие этот факт, а также квитанцию. "Барселона", в свою очередь, передала эти документы Crowe, надеясь, что аудиторы обновят счета клуба. После этого клуб планирует подать новые цифры в Ла Лигу с целью снова увеличить свой зарплатный лимит.