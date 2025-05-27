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Барселона по итогам сезона вошла в список самых результативных команд в истории Ла Лиги

Испания
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Каталонцы щедро отмечались в воротах соперников

Барселона по итогам сезона вошла в список самых результативных команд в истории Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сине-гранатовые" в кампании 2024/25 забили 102 гола. Они вошли в топ-15 самых результативных коллективов в элитном дивизионе Испании за всю историю его существования.

Барселона по итогам сезона вошла в список самых результативных команд в истории Ла Лиги - изображение 1

Лишь в шести сезонах "блаугранас" нанесли еще больше точных ударов. Клубным рекордом в Примере остается показатель первенства 2016/17 (116 мячей).

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Лидер рейтинга – "Реал" Мадрид образца 2011/12. Тогда "сливочные" забили 121 гол. Через 3 года столичный гранд был близок, чтобы повторить и превзойти собственное достижение, но остановился на отметке 118 голов.

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Источник:
Statmuse
Опубликовал: Александр Симченко
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