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Легенда мадридского Реала в восторге от игры Ламина Ямаля
Никогда не видел ничего подобного
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан открыто выразил восхищение талантом юного игрока "Барселоны" Ламина Ямала. В частности, легендарный француз отметил одно конкретное выступление 17-летнего футболиста на европейской арене.
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"Барселона", как известно, выбыла из Лиги чемпионов, уступив "Интеру". Впрочем, Ламин вновь оказался в центре внимания, продемонстрировав еще одну яркую серию индивидуальных выступлений. Терроризируя обычно надежную оборону "Интера", Ямаль творил чудеса на правом фланге. И один из тех, кто не смог остаться равнодушным к такой игре, был вышеупомянутый Зинедин Зидан.
"Второй тайм Ламина Ямала против "Интера"... Я никогда в жизни не видел ничего подобного! Увидеть кого-то с таким контролем на поле – это невероятно. Мы все получаем удовольствие, глядя, как он играет", – сказал Зидан.
Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету Ямаля 18 голов и 25 ассистов в 55 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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