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Барселона намерена продлить контракт с еще одним воспитанником клуба
Футболист близок к подписанию нового соглашения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" намерена продлить контракт с еще одним воспитанником клуба.
Как сообщает издание Diario SPORT, руководство каталонского гранда хочет продлить контракт с Марком Касадо до 2030 года. В клубе уже начали работу над предложением нового долгосрочного соглашения и полностью доверяют 21-летнему испанскому полузащитнику, который провел неплохой сезон в команде под руководством Ханси Флика.
Его нынешний контракт с клубом действует до конца июня 2028 года.
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В этом сезоне Марк Касадо провел 36 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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