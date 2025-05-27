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Вингер Барселоны близок к продлению контракта с клубом, - Романо
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Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" близок к продлению контракта с клубом.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 27 мая назначена встреча Ламина Ямаля и его агента Жорже Мендеша с советом директоров.
Состоится официальное подписание нового контракта до 2031 года.
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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55-ти матчах "Барселоны" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.
Текущее соглашение Ямаля с клубом действительно до 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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