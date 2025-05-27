Вингер Барселоны близок к продлению контракта с клубом, - Романо

Вингер "Барселоны" близок к продлению контракта с клубом.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 27 мая назначена встреча Ламина Ямаля и его агента Жорже Мендеша с советом директоров.

Состоится официальное подписание нового контракта до 2031 года.

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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55-ти матчах "Барселоны" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 голевых передач.

Текущее соглашение Ямаля с клубом действительно до 2026 года.