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Наконец на повышение? Легенда Реала покинул тренерский мостик второй команды сливочных

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Вскоре станет известно, куда испанец отправится дальше

Наконец на повышение? Легенда Реала покинул тренерский мостик второй команды сливочных

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" объявил об уходе Рауля Гонсалеса с должности главного тренера "Кастильи".

"Для "Реала" было большой гордостью иметь в качестве наставника нашей молодежной команды одну из величайших легенд в нашей истории и в мировом футболе.

"Реал Мадрид" желает Раулю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни", — говорится в сообщении на официальном сайте "сливочных".

Рауль возглавлял "Кастилью" с 2019 года. 47-летний специалист сыграл ключевую роль в развитии молодых талантов в команде и ранее отклонял предложения от клубов в надежде получить работу в основе "Реала".

Однако, после ухода Анчелотти, когда бразды правления перешли к Хаби Алонсо, Рауль решил покинуть "сливочных". Ожидается, что новым рулевым "Кастильи" станет еще другой экс-игрок "Реала" Альваро Арбелоа, который ныне работает с "Хувенилем А".

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Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко тренер Реал Мадрид Кастилья
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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