Наконец на повышение? Легенда Реала покинул тренерский мостик второй команды сливочных

Мадридский "Реал" объявил об уходе Рауля Гонсалеса с должности главного тренера "Кастильи".

"Для "Реала" было большой гордостью иметь в качестве наставника нашей молодежной команды одну из величайших легенд в нашей истории и в мировом футболе. "Реал Мадрид" желает Раулю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни", — говорится в сообщении на официальном сайте "сливочных".

Рауль возглавлял "Кастилью" с 2019 года. 47-летний специалист сыграл ключевую роль в развитии молодых талантов в команде и ранее отклонял предложения от клубов в надежде получить работу в основе "Реала".