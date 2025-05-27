Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наконец на повышение? Легенда Реала покинул тренерский мостик второй команды сливочных
Вскоре станет известно, куда испанец отправится дальше
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил об уходе Рауля Гонсалеса с должности главного тренера "Кастильи".
"Для "Реала" было большой гордостью иметь в качестве наставника нашей молодежной команды одну из величайших легенд в нашей истории и в мировом футболе.
"Реал Мадрид" желает Раулю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни", — говорится в сообщении на официальном сайте "сливочных".
Рауль возглавлял "Кастилью" с 2019 года. 47-летний специалист сыграл ключевую роль в развитии молодых талантов в команде и ранее отклонял предложения от клубов в надежде получить работу в основе "Реала".
Однако, после ухода Анчелотти, когда
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- "Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены