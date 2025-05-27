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Атлетико Мадрид интересуется звездой немецкого клуба
Только что выиграл трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ник Волтемаде провел прорывной сезон в своей дебютной кампании за "Штутгарт", чем привлек внимание топ-клубов Европы.
По данным BILD, "Атлетико" Мадрид направил запрос по Волтемаде, ища замену Анхелю Корреа. Действующий контракт форвард "Штутгарта" рассчитан до 2028 года и не имеет клаусулы о выкупе.
Интерес к Волтемаде также проявляют "Бавария", "Брайтон" и "Эвертон", но, по информации BILD, немец не хочет покидать клуб уже после первого сезона. "Штутгарт" готов начать с ним переговоры о новом контракте, ведь с ежегодной зарплатой в 1,5 миллиона евро 23-летний нападающий является одним из наименее оплачиваемых игроков клуба. Переговоры между сторонами могут стартовать уже в ближайшее время.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Волтемаде провел 33 матча за "Штутгарт" во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
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