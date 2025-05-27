Ещё один трофей в копилку. Защитник Реала получил золотую медаль от сообщества Мадрида

Защитник "Реала" получил золотую медаль от Мадрида.

В столице Испании Дани Карвахаль получил золотую медаль от Мадридского сообщества. Он признал, что для него, уроженца Мадрида из Леганеса, это признание является "абсолютной честью". На церемонии также присутствовал президент "Реала" Флорентино Перес.

Президент сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо вручила медаль Карвахалю. Лидер подчеркнула его щедрость и скромность и заявила, что он заслужил "почетное место в истории испанского спорта".

"Карвахаль сказал, что он наслаждается своей землей, своим сообществом и своей страной "каждый день" и похвалил Мадрид как "фантастическое сообщество для жизни, которое никогда не перестает расти" и которое "никогда не достигает своего предела". В заключение игрок мадридского "Реала" сказал, что он "горд тем, что он из Мадрида и что он несет этот флаг по всему миру"", - отметил источник.

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В этом сезоне Карвахаль сыграл в 11-ти матчах "Реала", в которых забил гол и отметился голевой передачей. Защитник восстанавливается от травмы крестов.