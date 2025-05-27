  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ещё один трофей в копилку. Защитник Реала получил золотую медаль от сообщества Мадрида

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ещё один трофей в копилку. Защитник Реала получил золотую медаль от сообщества Мадрида

Испания

Настоящее достижение

Ещё один трофей в копилку. Защитник Реала получил золотую медаль от сообщества Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" получил золотую медаль от Мадрида.

В столице Испании Дани Карвахаль получил золотую медаль от Мадридского сообщества. Он признал, что для него, уроженца Мадрида из Леганеса, это признание является "абсолютной честью". На церемонии также присутствовал президент "Реала" Флорентино Перес.

Президент сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо вручила медаль Карвахалю. Лидер подчеркнула его щедрость и скромность и заявила, что он заслужил "почетное место в истории испанского спорта".

"Карвахаль сказал, что он наслаждается своей землей, своим сообществом и своей страной "каждый день" и похвалил Мадрид как "фантастическое сообщество для жизни, которое никогда не перестает расти" и которое "никогда не достигает своего предела". В заключение игрок мадридского "Реала" сказал, что он "горд тем, что он из Мадрида и что он несет этот флаг по всему миру"", - отметил источник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Карвахаль сыграл в 11-ти матчах "Реала", в которых забил гол и отметился голевой передачей. Защитник восстанавливается от травмы крестов.

По теме
yellow-arrow
Антони - об ужасном периоде в Англии: Я мог не есть ничего целый день, я не был счастлив
yellow-arrow
Атлетико Мадрид интересуется звездой немецкого клуба
yellow-arrow
Наконец на повышение? Легенда Реала покинул тренерский мостик второй команды сливочных
Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости