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Известный журналист рассказал, кто получит игровой номер Модрича в Реале после его ухода
В следующем сезоне десяткой мадридцев станет главная звезда команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист рассказал, кто получит игровой номер Луки Модрича в "Реале" после его ухода.
Согласно эксклюзивной информации от Эдуардо Агирре в эфире El Chiringuito TV, мадридский клуб предложил 10-й номер Килиану Мбаппе, который сейчас играет с девяткой на спине. После ухода 39-летнего хорватского полузащитника, его номер станет свободным, поэтому ожидается, что француз согласится на такое предложение. Это идея клуба, однако это стратегический шаг для 26-летнего Мбаппе, который также носит 10-й номер в национальной сборной Франции.
???? "El REAL MADRID le OFRECERÁ el '10' a MBAPPÉ".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2025
‼️ Lo desvela @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/OKFthIDBpD
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Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе забил 42 гола и отдал 4 ассиста в 55 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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