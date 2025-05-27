Известный журналист рассказал, кто получит игровой номер Модрича в Реале после его ухода

Известный журналист рассказал, кто получит игровой номер Луки Модрича в "Реале" после его ухода.

Согласно эксклюзивной информации от Эдуардо Агирре в эфире El Chiringuito TV, мадридский клуб предложил 10-й номер Килиану Мбаппе, который сейчас играет с девяткой на спине. После ухода 39-летнего хорватского полузащитника, его номер станет свободным, поэтому ожидается, что француз согласится на такое предложение. Это идея клуба, однако это стратегический шаг для 26-летнего Мбаппе, который также носит 10-й номер в национальной сборной Франции.

???? "El REAL MADRID le OFRECERÁ el '10' a MBAPPÉ".



‼️ Lo desvela @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/OKFthIDBpD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2025

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Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе забил 42 гола и отдал 4 ассиста в 55 матчах за "Реал" во всех турнирах.