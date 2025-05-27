Опытный голкипер Барселоны решил остаться в команде

Опытный голкипер Войцех Щенсный решил остаться в "Барселоне". Об этом пишет издание Sport.

По информации источника, футболист принял предложенный клубом контракт по схеме "1+1". Несмотря на то, что Щенсный осознает, что Марк-Андре тер Штеген остается основным вратарем команды, это не означает, что Войцех собирается сдаваться в борьбе за место в старте.

Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.