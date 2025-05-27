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Puma и Ла Лига представили новый мяч на сезон 2025/26

Испания

LA FUERZA DE NUESTRO FÚTBOL

Puma и Ла Лига представили новый мяч на сезон 2025/26

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Puma и Ла Лига официально представили новый мяч Orbita La Liga 1, который будет использоваться в течение всего предстоящего сезона 2025/2026 испанского первенства.

Мяч выполнен преимущественно в белом цвете, дополненном яркими графическими панелями в бирюзовом, черном и красном оттенках.

Логотип Puma представлен в ярком красном цвете рядом с официальным логотипом Ла Лиги. На мяче также имеется слоган лиги "LA FUERZA DE NUESTRO FÚTBOL" (Сила нашего футбола).

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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