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Puma и Ла Лига представили новый мяч на сезон 2025/26
LA FUERZA DE NUESTRO FÚTBOL
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Компания Puma и Ла Лига официально представили новый мяч Orbita La Liga 1, который будет использоваться в течение всего предстоящего сезона 2025/2026 испанского первенства.
Мяч выполнен преимущественно в белом цвете, дополненном яркими графическими панелями в бирюзовом, черном и красном оттенках.
Логотип Puma представлен в ярком красном цвете рядом с официальным логотипом Ла Лиги. На мяче также имеется слоган лиги "LA FUERZA DE NUESTRO FÚTBOL" (Сила нашего футбола).
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