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Жирона хочет сохранить в команде ключевого полузащитника

Испания

Контракт звездного бразильца принадлежит другому клубу

Жирона хочет сохранить в команде ключевого полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" намерена сохранить в команде ключевого полузащитника.

Как сообщил журналист Мирко Ди Натале, руководство каталонского клуба собирается в ближайшее время провести переговоры с "Ювентусом" по трансферу Артура Мело, который играет за "Жирону" на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что договоренность между клубами по аренде не предусматривает опцию выкупа 28-летнего футболиста, и теперь они должны договориться о полноценном переходе бразильца, поскольку его нынешний контракт со "старой синьорой" действует до конца июня 2027 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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В составе "Жироны" Артур Мело провел за это время 15 матчей в Ла Лиге, не отметившись ни одним голевым действием.

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Ювентус (Турин) Жирона Артур Мело
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Источник:
Mirko Di Natale
Опубликовал: Андрей Журба
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