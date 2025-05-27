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Звездный вингер Барселоны продлил контракт с клубом
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Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продлил сотрудничество со своим клубом.
Футболист подписал новый контракт с испанским грандом, который рассчитан до 2031 года. Другие детали соглашения "Барселона" не сообщает.
В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.
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Для вингера сезон 2024/25 в "Барселоне" был фантастическим. Испанская команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила "Интеру".
The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025
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