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Звездный вингер Барселоны продлил контракт с клубом

Испания
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Звездный вингер Барселоны продлил контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продлил сотрудничество со своим клубом.

Футболист подписал новый контракт с испанским грандом, который рассчитан до 2031 года. Другие детали соглашения "Барселона" не сообщает.

В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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Для вингера сезон 2024/25 в "Барселоне" был фантастическим. Испанская команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила "Интеру".

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