Звездный вингер Барселоны продлил контракт с клубом

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продлил сотрудничество со своим клубом.

Футболист подписал новый контракт с испанским грандом, который рассчитан до 2031 года. Другие детали соглашения "Барселона" не сообщает.

В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Для вингера сезон 2024/25 в "Барселоне" был фантастическим. Испанская команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила "Интеру".

