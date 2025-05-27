Верный оруженосец. Известно, кто будет помогать Хаби Алонсо в Реале

Хаби Алонсо уже был объявлен в качестве нового главного тренера мадридского клуба и приступил к работе с командой. На помощь в тренерский штаб присоединится хороший знакомый испанца.

Им станет Себастьян Паррилья, являющийся его верным "оруженосцем" и работавший с Алонсо раньше, в частности в Леверкузене.

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Добавляем, что в состав присоединятся также Альберто Энсиас и Исмаэль Каменфорте.