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Верный оруженосец. Известно, кто будет помогать Хаби Алонсо в Реале

Испания

Он работал с ним раньше

Верный оруженосец. Известно, кто будет помогать Хаби Алонсо в Реале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хаби Алонсо уже был объявлен в качестве нового главного тренера мадридского клуба и приступил к работе с командой. На помощь в тренерский штаб присоединится хороший знакомый испанца.

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Им станет Себастьян Паррилья, являющийся его верным "оруженосцем" и работавший с Алонсо раньше, в частности в Леверкузене.

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Добавляем, что в состав присоединятся также Альберто Энсиас и Исмаэль Каменфорте.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид)
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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