Реал Мадрид может подписать игрока по рекомендации своей легенды 

Одной из ключевых целей "Реала" этим летом является поиск игрока с контролем в полузащите, ведь отсутствие Тони Крооса все еще ощущается, а уход Луки Модрича еще больше уменьшит варианты Алонсо. В его распоряжении остаются Орельен Тчуамени, Дани Себальйос, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем и Феде Вальверде, однако лишь Себальйос по стилю склонен к дирижированию игрой.

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Одним из имен, которое связывают с мадридским клубом, является полузащитник "Штутгарта" Анджело Штиллер, который последние сезоны демонстрирует высокий уровень в Бундеслиге. В этом сезоне он также произвел хорошее впечатление на "Сантьяго Бернабеу" в матче Лиги чемпионов, и, как сообщает MARCA, "Реал" рассматривает возможность его подписания. В клубе считают, что Штиллер обладает необходимой работоспособностью и качеством, которых они ожидают от летних новичков, хоть он и не имеет статуса звезды. Кроме того, игрок получил рекомендацию от самого Тони Крооса.

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Параллельно "Реал" также размышляет над тем, воспользоваться ли опцией обратного выкупа Нико Паса из "Комо" за 8 миллионов евро перед Клубным Чемпионатом мира. Пас провел впечатляющий дебютный сезон в Серии А, однако это решение практически не связано с интересом к Штилеру или игрокам подобного профиля.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Штиллер провел 47 матчей за "Штутгарт" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.