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Барселона рассматривает возможность трансфера звезды Фейеноорда

Испания

Усиление в атаку 

Барселона рассматривает возможность трансфера звезды Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом "Барселона" стремится подписать нового левого вингера. И хотя Рафинья достойно закрывает эту позицию, все больше усиливается ощущение того, что его навыки лучше использовать ближе к центру поля.

Источники Sempre Barca сообщают, что каталонцы рассматривают молодого флангового игрока "Фейеноорда" Игора Пайшау как одного из кандидатов для усиления левого края атаки. В клубе хотят добавить динамики в переднюю линию, и бразилец как раз соответствует этому профилю.

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высоко ценит универсальность 24-летнего игрока и его способность действовать на обоих флангах. При необходимости Пайшау также может сыграть в центре, хотя большинство матчей этого сезона провел именно на левом фланге.

Однако не только "Барселона" следит за игроком. Им также интересуются "Арсенал, "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Аталанта", "Наполи" и "Рома". Скауты каталонского клуба наблюдали за бразильцем в течение всего сезона, однако пока не известно, сделает ли "Барса" официальное предложение. Однако известно, что "Фейеноорд" будет требовать за своего футболиста 35-40 миллионов евро.

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Добавим, что в 47 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах этого сезона Пайшау забил 18 голов и отдал 19 результативных передач.

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Барселона Фейеноорд (Роттердам) Игор Пайшан
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Источник:
Sempre Barca
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2025 в 09:01
Хорошая статистика у парня. И это дешевле, чем трансфер вингера из Ливерпуля.
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1
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2025 в 09:01
Хорошая статистика у парня. И это дешевле, чем трансфер вингера из Ливерпуля.
Ответить
1
1

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