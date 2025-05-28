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Реал Сосьедад установил цену за свою звезду

Испания

Настаивают на клаусуле

Реал Сосьедад установил цену за свою звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Сосьедад" занял четкую позицию относительно будущего Такефусы Кубо. Клуб из Сан-Себастьяна не намерен вести переговоры ни с одной заинтересованной стороной по талантливому японскому нападающему, если не поступит предложение, равное 60 миллионам евро – именно такая сумма указана в его клаусуле.

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Как сообщает El Diario Vasco, это решение обусловлено как отличной формой футболиста, так и растущим интересом к нему со стороны клубов АПЛ. Недавно Кубо сменил агентство, которое его представляет, что подогрело слухи о возможном трансфере. Несмотря на это, в клубе настаивают: прощаться с ним готовы лишь за полную сумму клаусулы.

Важно уточнить, что в 2022 году "Реал Сосьедад" приобрел 50% прав на игрока у мадридского "Реала" за шесть миллионов евро. В случае продажи за 60 миллионов, "сливочные" получат половину прибыли от сделки.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Кубо провел 52 матча за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Такефуса Кубо
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Источник:
El Diario Vasco
Опубликовал: Алексей Полищук
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