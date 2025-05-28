  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид все еще надеется перехватить трансферную цель Арсенала

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид все еще надеется перехватить трансферную цель Арсенала

Испания

Один звонок может все изменить

Реал Мадрид все еще надеется перехватить трансферную цель Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди уже давно находится на радаре "Арсенала", и, похоже, лондонцы почти оформили трансфер. Однако в Испании не утихают разговоры о том, что Субименди готов выслушать предложение от "Реала".

И хотя ранее Субименди неоднократно отказывал крупным клубам, на этот раз "Арсенал" оказался самым решительным – еще в январе сообщалось, что лондонцы находятся на продвинутой стадии переговоров с игроком. Сумма трансфера уже определена – 60 миллионов евро, именно столько составляет клаусула в контракте Субименди.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Похоже, и по личным условиям договоренность достигнута, а сам игрок дал "зеленый свет" на переход. Это подтверждает и COPE, однако добавляет, что мадридский "Реал" все еще надеется подписать баскского полузащитника. По их информации, звонок из Мадрида может изменить решение Субименди, и если "сливочные" решат активно бороться за него, то игрок может предпочесть переезд в столицу Испании.

На данный момент такого звонка еще не было. Одним из решающих факторов может стать новый тренер мадридцев – Хаби Алонсо, которого Субименди считает своим футбольным кумиром. Алонсо работал с ним в "Реал Сосьедад Б", и возможность поиграть под руководством бывшего наставника и легенды в роли игрока на его позиции может оказаться очень привлекательной.

Читайте такжеРеал Сосьедад установил цену за свою звезду

Добавим, что в сезоне 2024/25 Субименди провел 48 матчей за "Сосьедад", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Испанский гранд готов перехватить защитника у Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Галатасарай серьезно настроен на трансфер Лунина. Известно, на что готов пойти турецкий клуб
yellow-arrow
Реал Сосьедад установил цену за свою звезду
Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Субименди
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
COPE
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости