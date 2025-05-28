Реал Мадрид все еще надеется перехватить трансферную цель Арсенала

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди уже давно находится на радаре "Арсенала", и, похоже, лондонцы почти оформили трансфер. Однако в Испании не утихают разговоры о том, что Субименди готов выслушать предложение от "Реала".

И хотя ранее Субименди неоднократно отказывал крупным клубам, на этот раз "Арсенал" оказался самым решительным – еще в январе сообщалось, что лондонцы находятся на продвинутой стадии переговоров с игроком. Сумма трансфера уже определена – 60 миллионов евро, именно столько составляет клаусула в контракте Субименди.

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Похоже, и по личным условиям договоренность достигнута, а сам игрок дал "зеленый свет" на переход. Это подтверждает и COPE, однако добавляет, что мадридский "Реал" все еще надеется подписать баскского полузащитника. По их информации, звонок из Мадрида может изменить решение Субименди, и если "сливочные" решат активно бороться за него, то игрок может предпочесть переезд в столицу Испании.

На данный момент такого звонка еще не было. Одним из решающих факторов может стать новый тренер мадридцев – Хаби Алонсо, которого Субименди считает своим футбольным кумиром. Алонсо работал с ним в "Реал Сосьедад Б", и возможность поиграть под руководством бывшего наставника и легенды в роли игрока на его позиции может оказаться очень привлекательной.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Субименди провел 48 матчей за "Сосьедад", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.