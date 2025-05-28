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Талант Барселоны может продолжить карьеру в другом испанском клубе
Ряд команд заинтересованы
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"Барселона" хочет подписать новичков этим летом, но сначала должна организовать продажу игроков, чтобы собрать средства. В списке потенциальных кандидатов на выход – Пау Виктор, который присоединился к "Барселоне" прошлым летом на постоянной основе из "Жироны".
Нападающий провел непростой первый сезон в команде Ханси Флика. В первой половине кампании он получал шансы, но после того, как Ла Лига сначала исключила его из заявки, а затем вновь зарегистрировала в январе, Виктор начал реже выходить на поле.
Это, как сообщается, и подтолкнуло Пау к решению сменить клуб в межсезонье. Издание Diario Sport пишет, что сразу шесть клубов Ла Лиги заинтересованы в его подписании - это "Сельта", "Жирона", "Бетис", "Севилья", "Валенсия" и "Вильярреал". В каталонском клубе знают об интересе и открыты к сделке этим летом. Рассматриваются как аренда, так и полноценный трансфер, но в случае продажи "Барселона" будет настаивать на включении опции обратного выкупа.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Виктор сыграл 379 минут за "Барселону" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
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