Атлетико Мадрид хочет подписать лидера Интера

Как сообщает издание Fichajes, "Атлетико" нацелился на одного из лучших игроков мира – Лаутаро Мартинеса. Капитан "Интера" попал в список желаемых подписаний мадридского клуба, где он пользуется безоговорочным уважением со стороны Диего Симеоне.

В руководстве "Атлетико" считают, что его профиль идеально подходит для того, чтобы возглавить новый атакующий проект. Голеадор миланцев готов рассмотреть новый вызов в карьере, а интерес "Атлетико" для него привлекателен из-за культурной близости, фигуры Симеоне и возможности стать лидером конкурентоспособной команды в Ла Лиге и еврокубках.

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Однако потенциальных приход аргентинца напрямую зависит от будущего Антуана Гризманна. Француз может покинуть клуб уже этим летом, если поступит соответствующее предложение. Им серьезно интересуется американский клуб "Лос-Анджелес".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Лаутаро провел 48 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 95 миллионов евро.