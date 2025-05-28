  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид хочет подписать лидера Интера

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид хочет подписать лидера Интера

Испания

Но для этого надо продать игрока

Атлетико Мадрид хочет подписать лидера Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Атлетико" нацелился на одного из лучших игроков мира – Лаутаро Мартинеса. Капитан "Интера" попал в список желаемых подписаний мадридского клуба, где он пользуется безоговорочным уважением со стороны Диего Симеоне.

В руководстве "Атлетико" считают, что его профиль идеально подходит для того, чтобы возглавить новый атакующий проект. Голеадор миланцев готов рассмотреть новый вызов в карьере, а интерес "Атлетико" для него привлекателен из-за культурной близости, фигуры Симеоне и возможности стать лидером конкурентоспособной команды в Ла Лиге и еврокубках.

Читайте такжеАтлетико Мадрид интересуется звездой немецкого клуба

Однако потенциальных приход аргентинца напрямую зависит от будущего Антуана Гризманна. Француз может покинуть клуб уже этим летом, если поступит соответствующее предложение. Им серьезно интересуется американский клуб "Лос-Анджелес".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Лаутаро провел 48 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 95 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Испанская звезда готовится пройти медосмотр перед переходом в гранд АПЛ
yellow-arrow
Ожидания сбылись. Реал назвал имя нового наставника своей второй команды
yellow-arrow
Испанский клуб расстался с главным тренером после вылета из Примеры
Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Антуан Гризманн Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости