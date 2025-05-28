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Испанский клуб расстался с главным тренером после вылета из Примеры

Испания
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Испанский клуб расстался с главным тренером после вылета из Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Леганес" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Борха Хименесом.

"Клуб хотел бы поблагодарить Борху за его участие, уважение и профессионализм в эти месяцы и желает ему всего наилучшего в его будущих вызовах, как личных, так и профессиональных", - говорится в сообщении на сайте "пепинерос".

Хименес работал с "Леганесом" с лета 2023 года. За это время специалист вывел свою команду в Примеру, но закрепиться с ней в высшем дивизионе не сумел, закончив сезон 2024/25 на 18 месте с 40 очками в активе.

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Источник:
Leganes
Опубликовал: Александр Бураков
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