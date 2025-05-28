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Ожидания сбылись. Реал назвал имя нового наставника своей второй команды

Испания
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Специалист методично продвигается по карьерной лестнице

Ожидания сбылись. Реал назвал имя нового наставника своей второй команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" назначил Альваро Арбелоа новым главным тренером "Кастильи" - второй команды мадридцев.

На этой должности 42-летний специалист заменил недавно ушедшего Рауля Гонсалеса.

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Арбелоа - воспитанник "Реала". В качестве игрока Альваро сыграл 238 матчей за основную команду "сливочных" в период с 2009 по 2016 год, выиграв с ней восемь титулов.

Всю свою тренерскую карьеру, начавшуюся с 2020 года, Арбелоа посвятил работе с молодежными командами "Реала". В сезоне 2020/21 он возглавлял команду U14 A, выиграв с ней чемпионский титул, команду U16 A в сезоне 2021/2022 и команду U19 A с 2022 по 2025 год.

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Альваро Арбелоа Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко тренер Реал Мадрид Кастилья
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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