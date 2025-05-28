Авторитетное издание раскрыло детали нового контракта главной звезды Барселоны

Авторитетное издание The Athletic раскрыло детали нового контракта Ламина Ямаля с "Барселоной".

Как известно, 17-летний Ямаль подписал новый долгосрочный контракт с "сине-гранатовыми" до конца июня 2031 года, однако каталонский клуб решил не ждать 18-летия игрока, поэтому соглашение вступило в силу с момента его подписания. Теперь финансовые условия контракта делают Ямаля самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны" с учетом бонусов.

Его новая зарплата составляет около 30 миллионов евро в год до уплаты налогов, что в десять раз больше, чем его предыдущий оклад в размере 3 миллионов евро. Общий пакет, включая бонусы и комиссионные за подписание контракта, может достичь почти 40 миллионов евро в год. Около половины этой суммы будет уплачено в виде налогов, в соответствии с испанским законодательством. Переговоры вел агент Жорже Мендеш, который хотел завершить сделку как можно скорее, чтобы Ямаль мог спокойно присоединиться впоследствии к национальной сборной Испании, а затем отправиться в долгожданный отпуск.

Отмечается, что "Барселона" рассматривает продление контракта с Ямалом как важнейшее "подписание" этим летом, а спортивный директор Деку и президент клуба Жуан Лапорта отмечают центральную роль Ямаля в проекте.

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В этом сезоне Ламин Ямаль отметился 18 голами и 25 ассистами в 55 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.