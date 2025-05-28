Ключевой защитник Реала не входит в планы Хаби Алонсо на следующий сезон

Ключевой защитник мадридского "Реала" не входит в планы Хаби Алонсо на следующий сезон.

Как сообщает издание Diario SPORT, в следующем сезоне Ферлан Менди рискует потерять свое место слева в обороне в составе команды Хаби Алонсо, ведь 43-летний испанский специалист отдает предпочтение атакующим фулбекам, и Менди не соответствует этим требованиям. В конце этого сезона с подобными функциями левого защитника справлялся Фран Гарсия.

Учитывая такие тактические прихоти Хаби Алонсо, мадридцы активизировали усилия по подписанию Альваро Каррераса из "Бенфики", чтобы тот мог сыграть за "Реал" уже во время клубного чемпионата мира в США.

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В этом сезоне Ферлан Менди провел 31 матч за "Реал" во всех турнирах, отдав два ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.