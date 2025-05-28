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Спортивный директор Барселоны встретился с агентом Рашфорда

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Спортивный директор Барселоны встретился с агентом Рашфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку провел встречу с агентом левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Об этом пишет издание Diario Sport.

"Красные дьяволы" больше не рассчитывают на своего воспитанника, который вторую половину сезона 2024/25 провел в аренде в "Астон Вилли". За это время Рашфорд сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить 27-летнего англичанина за 40 миллионов евро, и эта сумма является приемлемой для "Барселоны".

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Деку Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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