Спортивный директор Барселоны встретился с агентом Рашфорда

Спортивный директор "Барселоны" Деку провел встречу с агентом левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Об этом пишет издание Diario Sport.

"Красные дьяволы" больше не рассчитывают на своего воспитанника, который вторую половину сезона 2024/25 провел в аренде в "Астон Вилли". За это время Рашфорд сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить 27-летнего англичанина за 40 миллионов евро, и эта сумма является приемлемой для "Барселоны".



