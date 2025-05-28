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Реал назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25
Это - Килиан Мбаппе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком мадридского "Реала" в сезоне 2024/25 по версии болельщиков клуба.
Эту почетную награду 26-летний форвард получил по итогам своего первого сезона в составе мадридцев. Мбаппе присоединился к "Реалу" летом 2024 года на правах свободного агента.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 55 матчах за клуб во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 4 ассиста.
Вместе с мадридским клубом нападающий уже успел выиграть два престижных трофея: Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.
???? ¡Enhorabuena, @KMbappe!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2025
✨ Jugador Cinco Estrellas · Temporada 2024/25
⚽ @FutbolMahou pic.twitter.com/6VmZmqZQKc
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