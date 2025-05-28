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Реал назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25

Испания

Это - Килиан Мбаппе

Реал назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком мадридского "Реала" в сезоне 2024/25 по версии болельщиков клуба.

Эту почетную награду 26-летний форвард получил по итогам своего первого сезона в составе мадридцев. Мбаппе присоединился к "Реалу" летом 2024 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 55 матчах за клуб во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 4 ассиста.

Вместе с мадридским клубом нападающий уже успел выиграть два престижных трофея: Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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