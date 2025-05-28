Реал назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25

Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком мадридского "Реала" в сезоне 2024/25 по версии болельщиков клуба.

Эту почетную награду 26-летний форвард получил по итогам своего первого сезона в составе мадридцев. Мбаппе присоединился к "Реалу" летом 2024 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 55 матчах за клуб во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 4 ассиста.

Вместе с мадридским клубом нападающий уже успел выиграть два престижных трофея: Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.