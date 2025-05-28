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Барселона продала почти 4 000 VIP-мест на Камп Ноу. Потенциальный доход более 335 млн евро
Клуб продолжает реализацию своей коммерческой стратегии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает демонстрировать значительные успехи в реализации своей коммерческой стратегии, связанной с реконструкцией стадиона "Spotify Камп Ноу".
Клуб объявил о полной распродаже самых эксклюзивных мест на обновленном стадионе "Камп Ноу", а также почти 4 000 VIP-мест.
Благодаря этому "Барселона" прогнозирует получение дохода в более чем 335 миллионов евро в течение следующих нескольких лет.
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Источник:Барселона
Опубликовал: Екатерина Власова
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Spokoyno (Київ)
28.05.2025 в 18:29
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