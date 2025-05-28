Барселона продала почти 4 000 VIP-мест на Камп Ноу. Потенциальный доход более 335 млн евро

"Барселона" продолжает демонстрировать значительные успехи в реализации своей коммерческой стратегии, связанной с реконструкцией стадиона "Spotify Камп Ноу".

Клуб объявил о полной распродаже самых эксклюзивных мест на обновленном стадионе "Камп Ноу", а также почти 4 000 VIP-мест.

Благодаря этому "Барселона" прогнозирует получение дохода в более чем 335 миллионов евро в течение следующих нескольких лет.