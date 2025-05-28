Легенда Реала может присоединиться к Интер Майами или Аль-Насра

Хорватский полузащитник Лука Модрич ищет новый клуб, поскольку покинет испанский гранд после завершения текущего сезона.

По информации Foot Mercato, приоритетом футболиста является переезд в США, преимущественно по семейным причинам, и "Интер Майами" уже оценивает возможность пригласить хорватского сборника в свои ряды.

Саудовская Аравия также остается среди возможных вариантов. Клуб "Аль-Наср" уже сделал предложение игроку. Ранее сообщалось, что Модрич вел переговоры с Криштиану Роналду, который представил ему саудовский проект.

Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.