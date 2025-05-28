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Легенда Реала может присоединиться к Интер Майами или Аль-Насра
Модрич ищет новый клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский полузащитник Лука Модрич ищет новый клуб, поскольку покинет испанский гранд после завершения текущего сезона.
По информации Foot Mercato, приоритетом футболиста является переезд в США, преимущественно по семейным причинам, и "Интер Майами" уже оценивает возможность пригласить хорватского сборника в свои ряды.
Саудовская Аравия также остается среди возможных вариантов. Клуб "Аль-Наср" уже сделал предложение игроку. Ранее сообщалось, что Модрич вел переговоры с Криштиану Роналду, который представил ему саудовский проект.
Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.
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