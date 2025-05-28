Ямаль перед подписанием контракта с Барселоной поставил два условия

Ламин Ямаль вчера, 27 мая, подписал новый долгосрочный контракт с "сине-гранатовыми" до конца июня 2031 года.

По информации СМИ, перед подписанием нового, долгосрочного соглашения футболист выдвинул два ключевых условия главному тренеру команды Ханси Флику.

Во-первых, молодой футболист выразил желание участвовать в исполнении пенальти и штрафных ударов.

Во-вторых, Ямаль сообщил, что не хочет слишком часто быть замененным из-за усталости, а стремится получать больше игрового времени.