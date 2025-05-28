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Ямаль перед подписанием контракта с Барселоной поставил два условия

Испания

Какие это условия?

Ямаль перед подписанием контракта с Барселоной поставил два условия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ламин Ямаль вчера, 27 мая, подписал новый долгосрочный контракт с "сине-гранатовыми" до конца июня 2031 года.

По информации СМИ, перед подписанием нового, долгосрочного соглашения футболист выдвинул два ключевых условия главному тренеру команды Ханси Флику.

Во-первых, молодой футболист выразил желание участвовать в исполнении пенальти и штрафных ударов.

Во-вторых, Ямаль сообщил, что не хочет слишком часто быть замененным из-за усталости, а стремится получать больше игрового времени.

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Барселона Ханси Флик Ламин Ямаль
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Екатерина Власова
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MАGА KІNG
28.05.2025 в 20:27
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Комментарии 1
MАGА KІNG
28.05.2025 в 20:27
Брехня
Ответить
1
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