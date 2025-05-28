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Ямаль перед подписанием контракта с Барселоной поставил два условия
Какие это условия?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ламин Ямаль вчера, 27 мая,
По информации СМИ, перед подписанием нового, долгосрочного соглашения футболист выдвинул два ключевых условия главному тренеру команды Ханси Флику.
Во-первых, молодой футболист выразил желание участвовать в исполнении пенальти и штрафных ударов.
Во-вторых, Ямаль сообщил, что не хочет слишком часто быть замененным из-за усталости, а стремится получать больше игрового времени.
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