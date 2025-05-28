  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид может приобрести вингера Вильярреала

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид может приобрести вингера Вильярреала

Испания

Переговоры продолжаются

Атлетико Мадрид может приобрести вингера Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Вильярреалом" о приобретении вингера Алекса Баэны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что клаусула игрока составляет 55 миллионов евро, существует устная договоренность между Баэной и "Вильярреалом", по которой он может покинуть клуб за 45-50 миллионов евро, если получит привлекательное предложение от топ-клуба.

Это дает "Атлетико" шанс заключить сделку за меньшую сумму, чем его официальная клаусула.

Добавим, что Баэна в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Читайте такжеАтлетико Мадрид хочет подписать лидера Интера
По теме
yellow-arrow
Ямаль перед подписанием контракта с Барселоной поставил два условия
yellow-arrow
Легенда Реала может присоединиться к Интер Майами или Аль-Насра
yellow-arrow
Английские топ-клубы следят за вундеркиндом Бетиса
Атлетико (Мадрид) Вильярреал Алекс Баэна
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости