Атлетико Мадрид может приобрести вингера Вильярреала

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Вильярреалом" о приобретении вингера Алекса Баэны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что клаусула игрока составляет 55 миллионов евро, существует устная договоренность между Баэной и "Вильярреалом", по которой он может покинуть клуб за 45-50 миллионов евро, если получит привлекательное предложение от топ-клуба.

Это дает "Атлетико" шанс заключить сделку за меньшую сумму, чем его официальная клаусула.

Добавим, что Баэна в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.