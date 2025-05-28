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Атлетико Мадрид может приобрести вингера Вильярреала
Переговоры продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Вильярреалом" о приобретении вингера Алекса Баэны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Несмотря на то, что клаусула игрока составляет 55 миллионов евро, существует устная договоренность между Баэной и "Вильярреалом", по которой он может покинуть клуб за 45-50 миллионов евро, если получит привлекательное предложение от топ-клуба.
Это дает "Атлетико" шанс заключить сделку за меньшую сумму, чем его официальная клаусула.
Добавим, что Баэна в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.
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