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Реал Мадрид достиг принципиальной договоренности с еще одной трансферной целью
Теперь надо с клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство мадридского "Реала" достигло согласия по условиям контракта с полузащитником "Штутгарта" Анжело Штиллером. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира. По его информации, между "Реалом" и Штиллером достигнуто принципиальное соглашение по контракту до 2030 года. Теперь мадридцы работают над достижением договоренности со "Штутгартом".
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Анжело Штиллер является одним из главных трансферных приоритетов "Реала" и нового главного тренера Хаби Алонсо. "Лос Бланкос" активно ищут усиление в центр поля с прицелом на следующий сезон. Особое внимание сосредоточено на поиске долгосрочной замены Тони Кроосу. И именно Штиллер, похоже, идеально соответствует нужному профилю.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Штиллер провел 47 матчей за "Штутгарт" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
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