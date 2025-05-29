Реал Мадрид достиг принципиальной договоренности с еще одной трансферной целью

Руководство мадридского "Реала" достигло согласия по условиям контракта с полузащитником "Штутгарта" Анжело Штиллером. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира. По его информации, между "Реалом" и Штиллером достигнуто принципиальное соглашение по контракту до 2030 года. Теперь мадридцы работают над достижением договоренности со "Штутгартом".

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Анжело Штиллер является одним из главных трансферных приоритетов "Реала" и нового главного тренера Хаби Алонсо. "Лос Бланкос" активно ищут усиление в центр поля с прицелом на следующий сезон. Особое внимание сосредоточено на поиске долгосрочной замены Тони Кроосу. И именно Штиллер, похоже, идеально соответствует нужному профилю.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Штиллер провел 47 матчей за "Штутгарт" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.