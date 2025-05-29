Ветеран Атлетико Мадрид планирует вернуться в родной клуб 

По информации Sundinfo, Аксель Витсель близок к возвращению в "Стандард" Льеж. Полузащитник, ныне выступающий за мадридский "Атлетико", похоже, планирует завершить карьеру в своем родном клубе. Планируется, что Витсель сначала присоединится к команде как игрок, а затем перейдет на тренерскую должность.

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Витсель был частью последнего состава "Стандарда", который выигрывал титул чемпиона Бельгии в сезоне 2008/2009. За "Стандард" Витсель провел 194 матча во всех турнирах, забив 45 голов и отдав 18 ассистов. Впоследствии он покинул Бельгию и выступал за различные европейские (и не только) клубы.

Добавим, что в сезоне 2024/25 бельгиец провел 21 матч за "Атлетико" во всех турнирах, отдав 1 ассист.