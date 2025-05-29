"Барселона" определилась с будущим ключевого защитника команды.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство каталонского гранда считает Рональда Араухо очень важным игроком, так что они не собираются продавать его этим летом, хотя сумма отступных в его контракте в период с 1 по 15 июля уменьшается до 60 миллионов евро. Решение о продаже Араухо в таком случае будет зависеть уже не от клуба.

Несмотря на то, что 26-летний уругваец провел не лучший сезон, приняв участие в 25 матчах за "Барселону" во всех турнирах, клуб считает его гораздо лучше Джонатана Та, которого им не удалось подписать.

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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что в подписании Рональда Араухо заинтересована "Бавария".