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Барселона определилась с будущим ключевого защитника команды
Летом клаусула в его контракте уменьшится до 60 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" определилась с будущим ключевого защитника команды.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство каталонского гранда считает Рональда Араухо очень важным игроком, так что они не собираются продавать его этим летом, хотя сумма отступных в его контракте в период с 1 по 15 июля уменьшается до 60 миллионов евро. Решение о продаже Араухо в таком случае будет зависеть уже не от клуба.
Несмотря на то, что 26-летний уругваец провел не лучший сезон, приняв участие в 25 матчах за "Барселону" во всех турнирах, клуб считает его гораздо лучше Джонатана Та, которого им не удалось подписать.
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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что в подписании Рональда Араухо заинтересована "Бавария".
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