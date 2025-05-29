В Реале до сих пор верят в возможность подписания звезды Байера

"Реал" активно работает на трансферном рынке в последние недели, и, похоже, это еще не конец. Сделки с Дином Хейсеном и Трентом Александер-Арнольдом уже завершены, а с приближением перехода Альваро Каррераса из "Бенфики" мадридцы готовятся обратить внимание и на другие позиции.

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Флориан Виртц давно находится в поле зрения мадридского клуба, и хотя недавно казалось, что шансов на трансфер почти нет, на "Бернабеу" до сих пор верят в возможность подписания плеймейкера. "Ливерпуль", по сообщениям, очень близок к трансферу Виртца, но по информации Diario AS, "Реал" считает, что еще не все потеряно. Мадридский клуб не намерен сдаваться и может еще составить конкуренцию английским чемпионам.

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Фактор Хаби Алонсо, нового главного тренера "Реала" и бывшего наставника Виртца в "Байере", может сыграть решающую роль. Испанцы верят, что именно благодаря этому смогут убедить немца отказаться от переезда в Англию. Однако в распоряжении Алонсо уже есть целый ряд атакующих талантов: Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Браим Диас. Поэтому не исключено, что потребности в усилении именно этой зоны пока нет.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Виртц сыграл 45 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.