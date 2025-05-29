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Ньюкасл опередил Барселону в борьбе за талантливого испанца

Испания

Каталонцы рискуют проиграть в этой битве

Ньюкасл опередил Барселону в борьбе за талантливого испанца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона", похоже, не сможет подписать вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсию, который должен покинуть клуб этим летом, а его клаусула составляет 25 миллионов евро.

Каталонцы подали контрактное предложение для Гарсии и достигли договоренности по личным условиям с его представителями. Клуб столкнулся с серьезной конкуренцией, однако сообщалось, что "Барселона" якобы оставалась в финальном списке вариантов вместе с "Ньюкаслом", но, по данным COPE, "блаугранас" все же проигрывают в борьбе за игрока.

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Среди причин – враждебность со стороны болельщиков "Эспаньола" к Гарсии в случае перехода к главному сопернику, а также отсутствие гарантий стать основным в "Барсе". Окончательное решение ожидается в ближайшее время, и именно "Ньюкасл" пока является фаворитом на подписание Гарсии.

Однако "Барса" все-таки решила подписать нового вратаря этим летом. У клуба уже есть два альтернативных варианта. Каталонцы сделали запрос относительно голкипера "Брайтона" Барта Вербрюггена, а также заинтересованы во вратаре "Лилля" Люке Шевалье. Впрочем, есть сомнения, сможет ли "Барса" позволить себе трансфер кого-то из них.

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Барселона Ньюкасл Эспаньол (Барселона) Хоан Гарсия
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Источник:
COPE
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.05.2025 в 16:15
Що занадто то НЕЗДРАВО! Є тер Стеген та Щесни так що іншім дістануться крихти! А переходити з основи на лаву, якщо в Ньюкаслі місце основного вивільнилося НОНСЕНС.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
29.05.2025 в 16:15
Що занадто то НЕЗДРАВО! Є тер Стеген та Щесни так що іншім дістануться крихти! А переходити з основи на лаву, якщо в Ньюкаслі місце основного вивільнилося НОНСЕНС.
Ответить
0
0

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