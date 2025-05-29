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Главный тренер Эспаньола прокомментировал слухи о возможном уходе их основного голкипера
Клуб мне ничего не говорил, возможно, он уйдет...(с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера Хоана Гарсии в "Барселону".
"Гарсия? Клуб мне ничего не говорил, возможно, он уйдет... Но я сомневаюсь, что он перейдет в "Барселону". Я не буду отрезать ему руки, но буду близок к этому, если он перейдет в "Барселону", - сказал Гонсалес.
В этом сезоне Ла Лиги Хоан сыграл в 38 поединках, из которых 8 матчей провел на ноль.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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