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Главный тренер Эспаньола прокомментировал слухи о возможном уходе их основного голкипера

Испания

Клуб мне ничего не говорил, возможно, он уйдет...(с)

Главный тренер Эспаньола прокомментировал слухи о возможном уходе их основного голкипера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера Хоана Гарсии в "Барселону".

"Гарсия? Клуб мне ничего не говорил, возможно, он уйдет... Но я сомневаюсь, что он перейдет в "Барселону". Я не буду отрезать ему руки, но буду близок к этому, если он перейдет в "Барселону", - сказал Гонсалес.

В этом сезоне Ла Лиги Хоан сыграл в 38 поединках, из которых 8 матчей провел на ноль.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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