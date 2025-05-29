Главный тренер Эспаньола прокомментировал слухи о возможном уходе их основного голкипера

Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера Хоана Гарсии в "Барселону".

"Гарсия? Клуб мне ничего не говорил, возможно, он уйдет... Но я сомневаюсь, что он перейдет в "Барселону". Я не буду отрезать ему руки, но буду близок к этому, если он перейдет в "Барселону", - сказал Гонсалес.