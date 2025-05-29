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Вингер Барселоны близок к переходу в Монако

Испания

Продолжаются переговоры

Вингер Барселоны близок к переходу в Монако

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к переходу в "Монако". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации Фабрицио Романо, клубы находятся на завершающей стадии согласования договора. После этого футболист присоединится к "Монако" на правах аренды с опцией выкупа.

Сейчас согласовываются последние детали условия о дальнейшей продаже, которая будет выгодна для "Барселоны".

Ансу Фати в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 298 минут.

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Барселона Монако Ансу Фати
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
29.05.2025 в 18:00
Давай сынок, с Богом! Удачи тебе!
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
29.05.2025 в 18:00
Давай сынок, с Богом! Удачи тебе!
Ответить
0
0

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