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Вингер Барселоны близок к переходу в Монако
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к переходу в "Монако". Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации Фабрицио Романо, клубы находятся на завершающей стадии согласования договора. После этого футболист присоединится к "Монако" на правах аренды с опцией выкупа.
Сейчас согласовываются последние детали условия о дальнейшей продаже, которая будет выгодна для "Барселоны".
Ансу Фати в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 298 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Barcelinius (earthman)
29.05.2025 в 18:00
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