Вингер Барселоны близок к переходу в Монако

Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к переходу в "Монако". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации Фабрицио Романо, клубы находятся на завершающей стадии согласования договора. После этого футболист присоединится к "Монако" на правах аренды с опцией выкупа.

Сейчас согласовываются последние детали условия о дальнейшей продаже, которая будет выгодна для "Барселоны".

Ансу Фати в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 298 минут.