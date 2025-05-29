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Итальянскому гранду предложили подписать талантливого нападающего Реала
Однако всего лишь на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянскому гранду предложили подписать талантливого нападающего мадридского "Реала".
Как сообщил журналист Даниэле Лонго из издания Calciomercato, представители Эндрика предложили "Милану" этим летом взять 18-летнюю бразильскую звезду в аренду на следующий сезон. Такое же предложение получил туринский "Ювентус", "Комо" и "Наполи". В королевском клубе верят в молодого форварда, но ему не хватает игровой практики.
Напомним, что прошлым летом "Реал" заплатил "Палмейрасу" за Эндрика почти 50 миллионов евро.
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В этом сезоне Эндрик забил 7 голов и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах. По данным авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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