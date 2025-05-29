Итальянскому гранду предложили подписать талантливого нападающего Реала

Итальянскому гранду предложили подписать талантливого нападающего мадридского "Реала".

Как сообщил журналист Даниэле Лонго из издания Calciomercato, представители Эндрика предложили "Милану" этим летом взять 18-летнюю бразильскую звезду в аренду на следующий сезон. Такое же предложение получил туринский "Ювентус", "Комо" и "Наполи". В королевском клубе верят в молодого форварда, но ему не хватает игровой практики.

Напомним, что прошлым летом "Реал" заплатил "Палмейрасу" за Эндрика почти 50 миллионов евро.

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В этом сезоне Эндрик забил 7 голов и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах. По данным авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.