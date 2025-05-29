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Местная легенда. Атлетико может покинуть важный футболист

Испания

Он в команде уже больше 10-ти лет

Местная легенда. Атлетико может покинуть важный футболист

Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом прошлого года "матрасники" подписали немало качественных игроков, чем усилили игру команды. Похоже, что кадровые изменения коснутся коллектива и в этом году.

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Diario AS отмечают, что "Атлетико" Мадрид будет вынужден продать летом уругвайского защитника Хименеса. Самого игрока привлекает арабский футбол.

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Напомним, что Хименес играет за коллектив с 2013-го года и уже стал местной легендой команды для многих болельщиков.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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