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Местная легенда. Атлетико может покинуть важный футболист
Он в команде уже больше 10-ти лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом прошлого года "матрасники" подписали немало качественных игроков, чем усилили игру команды. Похоже, что кадровые изменения коснутся коллектива и в этом году.
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Diario AS отмечают, что "Атлетико" Мадрид будет вынужден продать летом уругвайского защитника Хименеса. Самого игрока привлекает арабский футбол.
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Напомним, что Хименес играет за коллектив с 2013-го года и уже стал местной легендой команды для многих болельщиков.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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