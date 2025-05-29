  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Легендарный экс-хавбек Барселоны: Ямаль – уникальный и особенный талант

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный экс-хавбек Барселоны: Ямаль – уникальный и особенный талант

Испания
Обновлено

Андрес Иньеста высказался о вингере Барселоны

Легендарный экс-хавбек Барселоны: Ямаль – уникальный и особенный талант

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выразил свое восхищение молодым талантом каталонского клуба Ламином Ямалем.

"Ямаль? Он уникальный талант, особенный талант. И он демонстрирует и доказывает это, как вы сказали, в своем юном возрасте. Мы говорим об особенном парне, это редкость", - сказал Иньеста.

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Читайте такжеВингер Барселоны близок к переходу в Монако

По теме
yellow-arrow
Рафинья рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах за Барселону
yellow-arrow
Местная легенда. Атлетико может покинуть важный футболист
yellow-arrow
Итальянскому гранду предложили подписать талантливого нападающего Реала
Андрес Иньеста Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости