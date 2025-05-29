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Легендарный экс-хавбек Барселоны: Ямаль – уникальный и особенный талант
Андрес Иньеста высказался о вингере Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выразил свое восхищение молодым талантом каталонского клуба Ламином Ямалем.
"Ямаль? Он уникальный талант, особенный талант. И он демонстрирует и доказывает это, как вы сказали, в своем юном возрасте. Мы говорим об особенном парне, это редкость", - сказал Иньеста.
Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 55 матчах за команду во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.
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